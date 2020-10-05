الرئيس السيسي يلتقي أسرة الرئيس الراحل أنور السادات ..صور

كما صافح الرئيس السيسى عددًا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة ، ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
وعقب المراسم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ، وتناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
يأتي ذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.
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