حصول 1035 مطعما وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية

حصل حتى الآن ١٠٣٥ مطعمًا وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص مستمرة فى استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.
وأكد تقرير صادر عن لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة شريف صادق، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف التقرير الذى تم رفعه إلى عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن فريق عمل من قبل الغرفة والمكلفين من اللجنة يقوم بالمرور الدورى على العديد من المنشآت السياحية لتقديم الدعم الفنى والإرشادى لهم ومتابعة تطبيقهم لهذه الإجراءات، وتبين التزام كل المنشآت والمطاعم السياحية بهذه الإجراءات.
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