حصول 1035 مطعما وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية

حصل حتى الآن ١٠٣٥ مطعمًا وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص مستمرة فى استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.