أخبار مصرية

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

0 نشر
سمر مدكور 2020-10-05 15:42 0 تبليغ

Advertisements
أناب الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووضع قائد الجيش الثانى الميدانى، يرافقة محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، وضع قائد الجيش الثالث الميدانى، ومحافظ السويس، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

وفى المنطقة المركزية العسكرية، وضع قائد المنطقة، يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

Advertisements

ووضع قائد المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه محافظ مطروح، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ الإسكندرية، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

ووضع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، يرافقه محافظ أسيوط، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا