السفير طارق عادل: مصر الاقتصاد الوحيد ضمن EBRD المتوقع له تحقيق نمو إيجابى

ووفق بيان رسمى، أوضح السفير طارق عادل أن البنك مستمر فى الإبقاء على توقعاته بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المراجعات المختلفة التى يقوم بها لتقييم تداعيات أزمة "كورونا" على اقتصاديات دول عمليات البنك، مثل التقديرات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية الأخرى حول أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن البنك قد توقع معدل نمو للاقتصاد المصرى يبلغ 2٪ خلال العام 2020، وبتقديرات للنمو تبلغ حوالى 5٪ لعام 2021.

وأكد على أهمية السياسات التى تم تبنيها وتنفيذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على مدار السنوات الماضية، والذى جعل هيكل الاقتصاد المصرى أكثر قوة ومرونة فى مواجهة الأزمة الحالية، فضلاً عن كفاءة التدابير الاحترازية التى تم تطبيقها من قِبل الوزارات والمؤسسات المصرية المختلفة فى دعم الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة.