وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء باتجاه مدينة طنطا.
وتابع أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى شارع سعد زغلول، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى ميدان المؤسسة، وباقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تماما.
وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام، فى المناطق التى تشهد أعمال تطوير وتوسعة، ومنها أعلى منطقة الوراق، وأعلى منطقة المرج للمتجه إلى الطريق الزراعى، وأعلى البراجيل، وأعلى الدائرى للمتجه للمحور، نتيجة وجود سيارة معطلة ويتم الانتهاء منها الآن.
وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق.
ولفت صابر إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام أمام محطة مترو الجامعة، نتيجة وجود أعمال، ناصحا بسلوك شارع مراد وشارع الجامعة.
ونصح صابر، فى محافظة القاهرة، بتجنب محور الفنجرى، وسلوك نفق أحمد سعيد للدخول إلى مناطق الحدائق والزاوية، مشيرا إلى وجود بعض الأعمال بمحور جوزيف تيتو، ناصحا بسلوك طريق جسر السويس بديلا عنه، وكذلك وجود بعض الأحجام بمحور الفردوس عند صلاح سالم.
وألمح صابر أن طريق الكورنيش الآن أفضل حالا من الأوتوستراد فى جميع محاوره، ناصحًا بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشرة المرورية: الكورنيش بديلا عن الأوتوستراد وزحام بكوبرى أكتوبر و15 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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