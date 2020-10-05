التموين تفحص فيديو متداول لحشرات فى الدقيق .. وتؤكد : مفبرك لإثارة البلبلة

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك الإدارة العامة لمباحث التموين بفحص ومراجعة الفيديو المنشور على أحد مواقع السوشيال ميديا والذى ادعى فيه مواطن وجود حشرات فى أحد أجوله الدقيق بقرية صنبو بأسيوط.





وقامت الأجهزة الرقابية بفحص مضمون ما جاء بالفيديو المنشور وشن حملات رقابية على المطحن والمخبز المدعى بذلك وكذلك كافة المخابز فى نطاق قرية صنبو بمحافظة أسيوط وسحب العينات اللازمة وتبين عدم وجود أى حشرات زاحفه أو يرقات بها. كما يتم دائماً سحب عينات من الدقيق المسلم للمخابز ويتم إرسالها باستمرار للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها أيضاً فى حالة وجود أى شكوى من جودة الدقيق. وبناء على محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء عصام العزب مساعد أول الوزير لشرطة التموين، مع صاحب الموقع الذى قام بنشر الفيديو أفاد بأن صاحب المخبز هو الذى أرسله إليه، وقد تبين أن صاحب الفيديو المتداول هو صاحب مخبز قام باصطناع هذا الفيديو وفبركته بهدف إثارة البلبلة والرأى العام حيث أن صاحب المخبز يرغب فى استلام حصة المخبز من أحد مطاحن القطاع الخاص، كما تبين أن صاحب المخبز يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرام فى الرغيف الواحد وبناء علية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لمخالفته الأوزان المقررة وكذلك إثارته للبلبلة بما يخالف الحقيقة. كما قامت مديرية تموين أسيوط بإستطلاع رأى اصحاب المخابز ولم يبدوا أى شكوى من الدقيق المستخدم وأن من قام بنشر هذا الفيديو وفبركته هدفه إثاره البلبلة.

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