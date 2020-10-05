أخبار مصرية

القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر

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سمر مدكور 2020-10-05 16:35 0 تبليغ

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أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة موانع بالكرسى المتحرك، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة قدم فيها التحية والتقدير لشهداء أكتوبر الأبرار، وما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فداءً لمصر وشعبها ودفاعاً عن ترابها، مشيراً إلى أن تضحياتهم وأعمالهم البطولية ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى العظيم، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير آليات العمل بالجمعية والاهتمام بالخدمات والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها لأعضائها فى كافة المجالات.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

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