وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

يتقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال قواتنا المسلحة الباسلة، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قواتنا المسلحة الباسلة نجحت في استرداد الأرض والكرامة، وقدمت أروع الأمثلة في التضحيات والبطولة، متمنين لبلدنا الحبيب التقدم والرقي.
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