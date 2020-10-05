الأنبا عمانوئيل عياد يزور كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحجازة

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وقدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد النصر 6 أكتوبر.
وجاء في نص البرقية، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية ، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد النصر 6 أكتوبر.
وتابع قائلا، ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
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