عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروعات محافظة أسوان، وذلك في اطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات . ويتابع الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة والخطة الاستثمارية للمشروعات ومنها القطاع الصحي والتعليم والخدمي. كما يتابع موقف التصالح في مخالفات البناء و عدد من تقدموا للتصالح حتي الان في محافظة اسوان

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.