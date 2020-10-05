في رسالة تهنئة للرئيس السيسي.. نقيب المهندسين: نصر أكتوبر استرد للوطن كرامته وهيبته

وجه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باسم نقابة المهندسين المصرية؛ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي تحقق فيه نصرًا مؤزرًا فاق كل النظريات العسكرية ومحطمًا كل الأساطير، نصرًا استرد للوطن كرامته وهيبته وأعاد سيادته على أرضه الطاهرة.

وقال "ضاحي"، في رسالة تهنئة بهذه المناسبة للرئيس السيسي، "تحية عرفاناَ واحترامًا لقواتنا المسلحة في يوم النصر وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس والروح وروت دمائهم ثرى هذا الوطن العظيم فداءا له".

وأضاف نقيب المهندسين "في هذا اليوم المجيد نود التأكيد أننا نقف جميعًا خلف سيادتكم مؤيدين ومناصرين حربكم ضد الإرهاب وضد الإشاعات المغرضة التي لن تنال منا أبدًا وها هو الواقع يتحدث عن إنجازات تاريخية غير مسبوقة تحققت خلال السنوات الست الحالية في جميع مجالات التنمية يشهد لها القاصي والداني حققت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا وتقدمًا اقتصاديًا في فترة وجيزة أذهل العالم أجمع ونال تقديرهم جميعًا".

وتابع "ضاحي"، "إن مصر تحت قيادة سيادتكم تحقق المستحيل، فلقد انتصرت لنا سيادة الرئيس وحق علينا جميعًا نصركم بإذن الله في كل ما تسعون له لصالح هذا الوطن العظيم".

وختم نقيب المهندسين رسالة التهنئة، "سير على بركة الله ونحن ورائك منصورين بقيادتكم الحكمية .. وفقكم الله دائمًا وسدد على طريق الحق خطاكم".