مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: مد فترة التصالح مرة أخرى متوقف على إقبال المواطنين

أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة ثانية يتوقف على مدى إقبال المواطنين على التصالح في المحافظات، موضحًا أن القانون أتاح لرئيس الوزراء مد العمل به لمدة 6 أشهر.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه ربما ينتظر بعض المواطنين للتقدم للتصالح في آخر وقت من المدة المحددة، مشيرا إلي أن عادة ما ينتظر المواطنون لقضاء مصالحهم في آخر وقت من المدة المحددة لهم.

وأشار إلي أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح وزاد أكثر بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين في التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى أعلن مد فترة التصالح حتى 30 أكتوبر المقبل، وكلف بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.



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