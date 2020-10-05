هل يجوز خروج الشاب مع مخطوبته بدون محرم؟.. أمين الفتوى يجيب

وقال فخر، خلال لقائه مع الإعلامى حسن الشاذلى، ببرنامج "فتاوى الناس" عبر قناة "الناس"، اليوم الإثنين، أن الخطيب بالنسبة للمخطوبة يعتبر أجنبيًا عنها، ولا يجوز له أن يخلو بها أو يخرج معها بدون محرم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن فترة الخطوبة من أجل التعرف ولكن فى حضور أحد المحارم، مضيفًا: "لو عايز يخرج معاها يخرج فى حضور أحد المحارم".