الأرصاد: طقس الثلاثاء حار نهارا والعظمى بالقاهرة 34

يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وأوضحت الهيئة أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، متوقعة سقوط أمطار متوسطة "30%" تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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