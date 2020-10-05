أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قطع الخدمة عن مدينة المستقبل، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الإثنين، ولمدة 12 ساعة، وذلك لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة صرف صحى المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.





وأهابت الشركة، بحسب بيان نشرته الشركة القابضة لمياه الشرب، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية من الثامنة مساء ولمدة 12 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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