صور.. مرشح المصريين الأحرار بمطروح يعرض ملامح برنامجه على قبيلة الجبيهات

زار سلطان أبوالشيخ الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، ومرشح الحزب بالدائرة الأولى، اليوم الإثنين، قبيلة الجبيهات، فى إطار الجولات الانتخابية فى عدد من المناطق ولقاء الأهالى والشباب للاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم للسعى إلى حلها.





وعرض مرشح الحزب بمطروح، والحاصل على رمز العين، ملامح برنامجه الانتخابى رؤيته لخدمة المحافظة والأهالى. جاء ذلك وسط ترحيب وتأييد كبار قبيلة الجبيهات، وقدم المرشح الشكر والامتنان لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ورحابة صدر أهل القبيلة.

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