الإدارية العليا تعيد مرشحا للانتخابات بعد طعن شقيقه ضده

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا نافذ نهائى بعودة سيد حنفى طه، لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والذى كان تم استبعاده من محكمة الدرجة الأولى بسبب دعاوى قضائية أقامها شقيقه ضده لاستبعاده من الترشح أمامه بنفس الدائرة.





وجاء منطوق بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ورفض الدعوى الأصلية المقامة من شقيقه وحكمت المحكمة له برفض 3 طعون، فيما قبلت واحدًا فقط.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم " سيد حنفى طه وجمال حنفى طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردى.

يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد بعضهم البعض بحوالى 10 دعاوى قضائية، كل واحد منهم أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابى.

واتهم كلًا منهما الآخر فى الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضده فى أحكام جنائية.