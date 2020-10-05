سفير مصر بكندا يعقد لقاء مفتوحا مع يمنى عبدالفتاح

أجرى أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، اليوم الإثنين، لقاءً مفتوحًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفتاة المصرية يُمنى أحمد عبدالفتاح، بمناسبة توليها منصب القائم بأعمال السفير الكندى لدى القاهرة لمدة يوم واحد.





وحرص أبوزيد، خلال اللقاء على التأكيد للفتاة "يُمنى" على قدرتها على تحقيق جميع أحلامها وأعلى مستويات التميز فى مستقبلها المهنى من خلال الاستثمار المستمر فى اكتساب المعرفة وإثقال الخبرة، والاستفادة من المناخ الداعم لدور المرأة فى مصر فى المرحلة الحالية.

وأجاب السفير، عن استفساراتها بشأن الخبرات التى اكتسبها على مدار 25 عامًا من العمل فى المجال الدبلوماسى، سواء داخل مصر أو خارجها، متمنيًا لها خالص التوفيق والنجاح.

كما أعرب فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن سعادته بالمشاركة فى احتفالات وزارة التضامن هذا العام باليوم العالمى للفتاة، موضحًا أن مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" تتيح فرص حقيقية للفتيات المصريات على محاكاة الظروف الحقيقية والتحديات الوظيفية المرتبطة بتولى المناصب القيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد فى مجالات العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعي، الأمر الذى يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية مساندة ودعم المرأة والفتاة فى المجتمع، والتزامها بتمكين المرأة لتولى المناصب القيادية، وإبراز النجاحات التى حققتها وما تزال تحققها المرأة المصرية وتغيير الصور النمطية السلبية فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن يُمنى أحمد عبدالفتاح، طالبة جامعية بكلية علوم الحاسب الآلى بجامعة الإسكندرية، وتشرفت بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الماضى، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، كما شاركت فى منتدى شباب العالم 2019.

يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، وفى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى من قرابة الثلاثة أعوام بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشونال إيجيبت" والسفارة الكندية بالقاهرة، وبترتيب من جانب وزارة الخارجية الكندية.