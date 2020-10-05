فيديو: بكلمات عبدالناصر والسادات والسيسى.. الجيش يواصل احتفالات نصر أكتوبر

وعرضت الفيديوهات مقتطفات من كلمات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر: لا نستطيع الحصول على ضمانات إلا ماتقدمه قواتنا وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح.
كما عرضت مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات،: داخلين معركة حتميا، لأننا لن نقبل بما يراد فرضه علينا.
وعرضت الفيديوهات مقتطفات من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قال: "التحدى والمخاطر موجودة فى كل عصر وفى كل وقت، ولكن بقدرة الجيش الموجود فى مصر ده .. والله لا يستطيع أحد .. طيب حد يفكر كده يقرب من مصر".
وجاء تصريح آخر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قال فيه : التحدى الحقيقى الذى يواجه الدول فى منطقتنا ومنهم مصر هو تماسك شعبها.
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