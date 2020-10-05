وجاء فى نص البرقية : "يسعدنى ويشرفنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن أعضاء حزب أبناء مصر بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية الخالدة، التى ستظل محفورة فى قلوب وعقول المصريين وهى الذكرى التى قام فيها جيشنا العظيم بعبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية فى يوم النصر والعزة والكرامة، والتى نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
وتابع : "سيادة الرئيس لقد حرصت منذ تولية أمانة حكم مصر، أن تبقى قواتنا المسلحة قوية باسلة ومجهزة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تردع كل من اسول له نفسه الجور على حقوقها والنيل من مقدراتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حزب أبناء مصر يرسل برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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