رئيس حزب أبناء مصر يرسل برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

بعث المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة الطريق، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.





وجاء فى نص البرقية : "يسعدنى ويشرفنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن أعضاء حزب أبناء مصر بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية الخالدة، التى ستظل محفورة فى قلوب وعقول المصريين وهى الذكرى التى قام فيها جيشنا العظيم بعبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية فى يوم النصر والعزة والكرامة، والتى نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وتابع : "سيادة الرئيس لقد حرصت منذ تولية أمانة حكم مصر، أن تبقى قواتنا المسلحة قوية باسلة و‏مجهزة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تردع كل من اسول له نفسه الجور على حقوقها والنيل من مقدراتها".