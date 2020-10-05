فيديو.. من سجلات العسكرية المصرية.. معركة لسان التمساح

وتزخر سجلات العسكرية المصرية، بالعديد من المعارك والبطولات الخالدة، ومنها معركة لسان التمساح، والتى نفذتها عناصر الصاعقة من المجموعة 39 قتال بقيادة القائد إبراهيم الرفاعى.

وجاءت العملية فى مساء يوم 19 إبريل عام 1969، ردًا على استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان الجيش المصرى حينها، وانطلق 64 فرد صاعقة من المجموعة 39 قتال بقيادة المقدم إبراهيم الرفاعى، بقوارب زودياك عبر بحيرة التمساح يغطيهم قصف مدفعى لتأمين انتقالهم إلى الضفة الشرقية للبحيرة، وتوجهوا إلى مواقع الدشم الإسرائيلية الحصينة وأبادوا كل من فيها باستخدام القنابل اليدوية وقنابل الدخان والسلاح الأبيض، كما دمروا دبابتين وعربة مدرعة نصف جنزير، وتم تدمير المنطقة بالكامل ورفع العلم المصرى على موقع المعدية 6.

وبلغت خسائر الجانب الإسرائيلى 44 قتيلاً، إضافة إلى المعدلات وبعض الأسلحة الخفيفة والتى استولى عليها أفراد الصاعقة المصرية، فى حين أصيب فردين فقط من الجانب المصرى.