سفارة مصر بكندا تنظم ندوة علمية لاستعراض رؤية القاهرة تجاه ملف سد النهضة

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وقال أحمد أبوزيد سفير مصر فى كندا، إن الندوة تُعد الثانية ضمن سلسلة ندوات ولقاءات تنظمها السفارة المصرية للتعريف بمختلف جوانب الموقف المصرى تجاه مفاوضات سد النهضة، وشرح عدالة المطالب المصرية وأسباب تعثر المفاوضات، لافتًا إلى أن الندوة الأولى عقدت فى شهر نوفمبر الماضى بالتعاون مع جامعة كارلتون الكندية، وألقى خلالها السفير المصرى محاضرة بعنوان "تحديات الأمن المائى المصرى نتيجة مشروع سد النهضة.. فرص الدبلوماسية المائية فى التوصل لحلول".
وأضاف أبوزيد، بحسب ما نشرته صفحة السفارة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" أن الندوة الثانية تأتى فى ظروف مغايرة تشهد فيها المفاوضات تعثرا ملحوظا نتيجة التعنت الإثيوبى فى التوصل إلى اتفاق ملزم ومستدام بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتتحرك فيه الدبلوماسية المصرية بنشاط مع الأوساط السياسية والعلمية والفنية لشرح طبيعة التحديات التى تواجه المفاوضات وأسباب التعثر وتشجيع الخبراء على طرح الأفكار والمقترحات.
عُقدت الندوة بمشاركة لفيف من خبراء إدارة المياه والسدود والقانون الدولى والشؤون الإفريقية والبيئة والهندسة بأبرز الجامعات والهيئات الكندية، مثل المدير التنفيذى للمعهد العالمى لأمن المياه بجامعة ساسكاتشوان، ومديرة كلية بالسيلى للشؤون الدولية التابعة لجامعة واترلو، ورئيسة معهد المياه العالمى وكلية نورمان باترسون للشؤون الدولية التابعين لجامعة كارلتون، ونائب رئيس مجموعة الدراسات الإفريقية التابعة للمجلس الدولى الكندى وممثلين عن اللجنة المشتركة الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية المشتركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولى وزارة الخارجية الكندية.
يأتى ذلك فى إطار جهود سفارة مصر فى كندا للتواصل مع مختلف الدوائر الكندية للتعريف بالموقف المصرى تجاه ملف سد النهضة، والتحديات التى تواجه المفاوضات الخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.
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