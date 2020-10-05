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ريهانا تثير غضب المسلمين لاستخدامها حديثا نبويا للترويج لملابس داخلية

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وسرعان ما تصدرت نجمة البوب صاحبة الـ 32 عاماً، قائمة التريند العالمي عبر تويتر، بمئات الآلاف من التغريدات التي تطالبها بحذف الحديث النبوي الذي تم استخدامه في الترويج لعروض خط مكياج Fenty، وعلامة الملابس الداخلية الخاصة بها Savage X Fenty.

 

تريند مصر عبر تويتر

وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها النجمة العالمية، إلا أنها استقبلت هجمة شرسة لعدم احترامها الأديان بعكس واقحامها للأحاديث النبوية في أغانيها، بعكس ما تشتهر به من إعطائها للأولوية الشمولية للكثيرين داخل شركتها، وهو ما ظهر في الإعلان الأول لأغنيتها التي عرضت لأول مرة عبر Amazon Prime أمس.

 

ووفقاً لجريدة الإندبندنت، فإن نجمة البوب العالمية، تلقت هجمة شرسة لاستخدامها حديث نبوي يتضمن الحديث عن يوم القيامة ونهاية الزمان وربطه بالترويج لحملتها الإعلانية الأولى لخط أزيائها، ولم يتثنى الإعلان عن الحديث النبوى حتى الأن الذى استخدم فى الإعلان.

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واستخدمت ريهانا عدد كبير من النجوم وعارضى الأزياء فى إعلانها، وعلى رأسهم النجمة العالمية ليزو، وكلاً من الأمريكية بيلا حديد، وديمي مور وكارا ديلفين، وعارضة الأزياء إرينا شايك.

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