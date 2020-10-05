تنشيط السياحة تبحث مع النقل البحري تسهيل حركة السفن السياحية بالموانئ المصرية

شارك ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، للتنسيق والتعاون فيما يخص الخدمات والتسهيلات السياحية بالموانئ البحرية المصرية.

وحضر الاجتماع مسئولي الموانئ البحرية المصرية، وعدد من الشركات العاملة في مجال سياحة اليخوت والسفن السياحية بالبحر المتوسط.

وأوضح ماجد أبو سديرة ان الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات حول كيفية تقديم التسهيلات الإجرائية وجودة الخدمات الخاصة باستقبال السفن السياحية واليخوت في الموانئ البحرية المصرية باعتبارها إحدى أهم أنواع السياحة والتي تبدي مصر اهتماما كبيرا بها في المرحلة الحالية وتقوم بعمل الترتيبات اللازمة التي من شأنها زيادة حصة مصر منها من الاسواق العالمية فور انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وخلال الاجتماع أشار ماجد أبو سديرة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ستبدأ خلال الفترة القادمة في اجراء الاتصالات والاتفاقات اللازمة مع الشركات العالمية المالكة للسفن السياحية ودعوتها للعمل مع الموانئ البحرية المصرية، بالاضافة الي المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال، وتنفيذ الدعاية اللازمة بالخارج.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي ان يكون التنسيق بشكل دوري ومتابعة تنفيذ الخطوات الفعلية.

يذكر انه في شهر أغسطس الماضي، تم عقد اجتماع موسع بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الاثار والفريق كامل الوزير وزير النقل، تم خلاله استعراض مشروعات وزارة النقل التى تدعم قطاع السياحة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.