مصرية تتولى منصب القائم بأعمال سفير كندا بالقاهرة ليوم واحد.. تفاصيل

تولت اليوم الاثنين الفتاة المصرية "يُمنى أحمد عبد الفتاح" منصب القائم بأعمال السفير الكندي لدى القاهرة لمدة يوم واحد.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن هذا الحدث تم بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، وفي إطار مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي من قرابة الثلاثة أعوام بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشونال إيجيبت" والسفارة الكندية بالقاهرة، وبترتيب من جانب وزارة الخارجية الكندية.

وأجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، لقاءً مفتوحًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وحرص السفير المصري خلال اللقاء على التأكيد للفتاة "يُمنى" قدرتها على تحقيق جميع أحلامها وأعلى مستويات التميز في مستقبلها المهني من خلال الاستثمار المستمر في اكتساب المعرفة وإصقال الخبرة، والاستفادة من المناخ الداعم لدور المرأة بمصر في المرحلة الحالية.

وأجاب أبو زيد عن استفساراتها بشأن الخبرات التي اكتسبها على مدار ٢٥ عامًا من العمل في المجال الدبلوماسي، سواء داخل مصر أو خارجها، متمنيًا لها خالص التوفيق والنجاح.

كما أعرب السفير أبو زيد في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات وزارة التضامن هذا العام باليوم العالمي للفتاة، موضحًا أن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" تتيح فرصا حقيقية للفتيات المصريات على محاكاة الظروف الحقيقية والتحديات الوظيفية المرتبطة بتولي المناصب القيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد في مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية مساندة ودعم المرأة والفتاة في المجتمع، والتزامها بتمكين المرأة لتولى المناصب القيادية، وإبراز النجاحات التي حققتها ولا تزال تحققها المرأة المصرية وتغيير الصور النمطية السلبية في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن "يُمني أحمد عبد الفتاح" طالبة جامعية بكلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الإسكندرية، تشرفت بتكريم السيد رئيس الجمهورية العام الماضي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، كما شاركت في منتدى شباب العالم ٢٠١٩.