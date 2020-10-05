وقال الحزب فى بيان صحفى اليوم الأثنين : "إننا نحتفل بذكرى يومًا مشهود فى ذاكرة التاريخ ليظل شاهدًا على ملحمة مصرية خالصة وبسالة أبطال قواتنا المسلحة المصرية سيظل فخرًا للاجيال ودرسًا لكل معتدى ومحتل.
وأضاف المصريين الأحرار، أن عزيمة الرجال قاهرة لكافة الصعب والتحديات، ودونّ خيرة شبابنا وأبناء البلد الأبية تحريرها بدماء مصرية زكية، لإستعادة راية البلاد تحلق فوق أرض الفيروز فى حرب عنوانها العزة والكرامة.
ويؤكد الحزب، أنه يؤيد ويساند القيادة السياسية فى خطواتها للحرب على الإرهاب والتطرف وإجتثاث الفساد والمفسدين، وستظل مصر صلدة أمام كل الأعداء والكارهين.
جدير بالذكر أن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وجه جموع أمناء المحافظات للاحتفال بذكرى أنتصار أكتوبر المجيد وبث الأغانى الوطنية من المقرات وتوزيع الأعلام على المارة فى الميادين والشوارع العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار يهنئ الشعب والرئيس بذكرى انتصار أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.