الأوقاف توزع غدا 12 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات

توزع وزارة الأوقاف، غدا الثلاثاء، 12 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "القليوبية – المنوفية – البحيرة – الشرقية – مرسى مطروح"، بواقع 3 أطنان لمحافظتى "الشرقية – مرسى مطروح"، و2 طن لكل من "القليوبية – المنوفية – البحيرة"، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى .





وأوضحت الوزارة، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 939 ألف كيلو بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة". وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على عدة أمور منها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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