الأوقاف: افتتاح مسجدي الشهيدين أحمد المنسي ومصطفى أحمد مصطفى بالإسكندرية الجمعة



تفتتح وزارة الأوقاف في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار اهتمامها بإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، الجمعة القادمة 9 / 10 / 2020م مسجد الشهيد العقيد / أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول / مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة.

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