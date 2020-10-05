وزير السياحة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة 

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، السفير Christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والذي حرص أن تكون زيارته إلى الوزير من أولى لقاءاته الرسمية فور استلامه مهام منصبه كسفيرًا للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.

ومن جانبه رحب الدكتور خالد العناني، بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وخاصة في مجال العمل السياحي والأثري.

وتقدم السفير Christian Berger بالشكر للدكتور خالد العناني على الزيارة التي نظمتها الوزارة لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي، معربًا عن سعادته بهذه الرحلة التي استمتع خلالها بالطبيعة الجميلة والشواطئ الخلابة والجو المشمس والدافئ لمدينة شرم الشيخ.

كما أشار إلى حرصه على حضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة، لافتا إلى أنه كان يأمل حضور الاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة يوم السبت الماضي بمنطقة آثار سقارة، ولكن حالت ارتباطاته دون حضور هذا الحدث العظيم، مهنأ الوزير باكتشاف 59 تابوتا خشبيا مغلقا مازالت تحتفظ بألوانها.