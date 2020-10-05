غرفة شركات السياحة تعلن عن 7 قرارات مهمة

عقدت لجنة تسيير أعمال الغرفة إجتماعها الثانى اليوم الأثنين، بمقر الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضاء اللجنة و ممثلى وزارة السياحة و الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
واستعرضت اللجنة العديد من الموضوعات و الملفات الهامة وقررت الموافقة على إبرام التعاقد مع شركة اماديوس لربط نظام الحجز الخاصة بها مع البوابة المصرية للعمرة، والمشاركة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة فى الدراسات الخاصة بتحديد فجوة تأهيل العاملين فى قطاع السياحة من خلال تحديد البرامج التأهيلية المتطلبة لكل وظيفة فى القطاع و تحديد الحد الادنى من المهارات الالزامية لدخول سوق العمل فى القطاع السياحى .
كما قررت المشاركة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى اعداد الدراسات اللازمة للتعديلات المقترحة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بأنشاء غرف سياحه و تنظيم اتحاد لها و اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية بجانب تكريم أسر شهداء و ضحايا العمليات الحربية و الامنيه من خلال تقديم حزمة من الامتيازات لأعضاء الصندوق الخاص بهم .
كما قررت تجديد الدعم اللوجيستى الذى تقدمه الغرفة للسادة أعضاء الأطقم الطبية التى تتولى اجراء اختبارات P.C.R و فحص السائحين القادمين الى مطارات ( البحر الأحمر – مرسى علم – شرم الشيخ – طابا) والموافقة على الآليه الخاصه برد مستحقات بعض الشركات السياحية لدى صندوق غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة و) صندوق الحج و العمرة ( ، عن موسم عمرة 1440 هجريًا و ما قبله من مواسم ، دعمًا للشركات فى هذه الظروف وأخيرًا استكمال ميكنة كافة خدمات و اعمال الغرفة بحيث يتم الانتهاء منها جميعًا بنهاية عام 2020 .
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