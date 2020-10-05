في نفس توقيت الحرب.. المتحدة تطلق البث الجديد لقناة إكسترا نيوز بصورة HD

تنطلق غدا الثلاثاء السادس من اكتوبر، قناة اكسترا نيوز بعدما قامت المتحده للخدمات الإعلامية بتطوير القناة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي قرر تطوير القناة و الاهتمام بالمحتوى الاخباري و سرعة تناول الموضوعات و هو الامر الذي اقتضي تطوير في الاجهزة و نقاء الصورة و كذلك تطوير استديوهات القناة و غرفة الاخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الاخبارية المميزة لدي المشاهد المصري.

و اضاف صالح أن اكسترا نيوز يتم بثها علي المشاهد بترددات جديدة و هي تردد ١٢٣٠٣ افقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD اضافة الي تردد ١١٧٨٥ راسي بنظام SD.

وقد تولي مجموعة من ابناء اكسترا نيوز التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة و اشرف علي ذلك البرت شفيق المشرف علي المحتوي الاخباري و محمد حلمي مدير قناة اكسترا نيوز.

و قد تحدد موعد اطلاق القناة في السادس من اكتوبر في تمام الثانية ظهرا.