أوقاف الجيزة تحرر محضرا ضد أحد الأشخاص لاقتحامه مسجدا وأداء خطبة الجمعة

حررت مديرية أوقاف الجيزة، محضرًا ضد أحمد عبدالقادر على حامد، بقسم الشرطة تحت رقم 8969 لسنة 2020م إدارى قسم بولاق الدكرور، لاقتحامه زاوية المصطفى بصفط اللبن الجديدة بالجيزة، وأداء خطبة الجمعة الماضية.





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