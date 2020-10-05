بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة

وعرضت وزارة الأوقاف، فى بيان لها أسماء الخطباء وهم:-

كما اعتمد الوزير، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 17 خطيبًا وهم:-

وأيضَا اعتمد نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 9 خطباء، وهم:-

واعتمد أيضَا نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 45 خطيبًا، وهم:-

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف، وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة.