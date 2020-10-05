الفنان حسن يوسف يكشف تفاصيل تجسيد شخصية البابا شنودة فى مسلسل تليفزيونى

قال الفنان حسن يوسف، إنه أبدى موافقته على تجسيد شخصية البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية الراحل في مسلسل، موضحًا: "يشرفني تقديم شخصية البابا شنودة في مسلسل تليفزيوني".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مسلسل البابا شنودة سيهتم به مسيحيو ومسلمو العالم، خاصة أنه كان شخصية محبوبة.

وأوضح أن الفكرة تم طرحها في 2003 بعد نجاح مسلسل الشيخ محمد متولى الشعراوي، ولكن توقفت، وعادت إلى الأضواء مرة أخرى، مضيفًا: "يشترط في كتابة قصة حياة البابا شنودة أن تتم كتابتها بطريقة معبرة عن حياتها الوطنية والتي تعبر عن الوحدة".

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وعادت قضية إنتاج مسلسل عن البابا شنودة للأضواء مرة أخرى، بعدما عطلت الكنيسة مسلسلًا منذ ثلاثة أعوام عزم الفنان حسن يوسف على لعب بطولته ثم عاد دير الأنبا بيشوي هذه المرة ليعلن عن إنتاج مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويحمل العمل اسم "بابا العرب"، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسى نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق.

وتأتى الخطوة بعد إنتاج الكنيسة عددًا كبيرًا من الأفلام القبطية، التى تناولت قصص الشهداء والقديسين المصريين على مدار الأعوام السابقة.

وقال القمص بموا الأنبا بيشوى، إن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل، إضافة إلى موافقة وزارة الثقافة، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط، وعن الفترة التاريخية التى يتناولها المسلسل، أشار الأب بموا إلى أن المسلسل يتناول 3 مراحل فى حياة البابا "الطفولة والشباب والرهبنة والبابوية ثم النياحة".