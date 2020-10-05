الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل لحركة تكليف صيادلة 2018 - 2019، والتي مر عليها فترة طويلة بدون الإعلان من الوزارة.
ونشرت الوزارة الإعلان رسميًا في الصحف القومية حسبما ينص القانون، وذلك لصيادلة 2018، 2019 دور أول وثانٍ في ضوء قواعد توزيع الرغبات، الاحتياجات، المجموع.
وأوضحت الإدارة العامة لشؤون التكليف في إعلانها، أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإليكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع "الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري)؛ للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.
ولفتت الادارة إلى أنه على الخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الرابط "mhealth.cu.edu.eg"، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة، وإدخال البيانات الأساسية خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2020، على أن يكون استيفاء الرغبات خلال الفترة من أول ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2020.
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