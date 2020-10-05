وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين مع بداية العام الدراسى الجديد

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للمعلمين فى يومهم العالمى قائلاً: "العام الجديد سيكون عام تقدير المعلم، وجارى وضع اللمسات الأخيرة لتحسين الأوضاع المالية لجميع المعلمين فى مصر، قريبًا سيستمعون إلى أخبار سعيدة، وكل عام وأنتم بخير".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن المعلمين سيستقبلون العام الدراسى الجديد بخبر سعيد، معلقًا: "السنة دى هايكون فيها خير كتير". وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو العنصر والعصب الأساسى لكل تطوير، ونجاح ما يتم من تطوير مرتبط بالمعلم.

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