وزير التعليم: 40% من إجمالى الطلاب معفيين من المصروفات الدراسية 

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن المصروفات الدراسية المصدر الأساسى للإنفاق على الأنشطة التي تقدم للتلاميذ وخدمات كثيرة تنفذها الوزارة، موضحاً أن جائحة كورونا كبدت الدولة تكاليف إضافية لم تكن في الموازنات مثل تعقيم الفصول قياس دراجات الحرارة فى 60 ألف مدرسة على مدار 33 أسبوعا لـ23 مليون طالب.
وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلاب كثيرة ومتنوعة، مثل القنوات التعليمية التي تعد مشروع قومى كبير كونها ألفان حصة كل حصة مدتها نصف ساعة، وإنتاج هذا الكم من الفيديوهات عمل يعد عمل ضخم.
وأشار وزير التعليم، إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي أنهت العام الدراسى الماضى بسلام، في ظل جائحة كورونا بعد الإجراءات الطبية والاحترازية التي تم ابتاعها للحفاظ على صحة التلاميذ واستمرار العملية التعليمية.
واستكمل وزير التربية والتعليم: "تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية للمعفيين من دفع المصروفات الدراسية، بعد طلب من وزيرة التضامن، ليصبح 40% من إجمالي عدد الطلاب معفيين بالكامل من المصروفات الدراسية".
وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلم عصب أي تطوير في المنظومة التعليمية، وكل شيء مرتبط بأدائه واهتمامه وهذا العام سيشهد أمورا سارة لكافة المعلمين.
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