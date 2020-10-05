الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة يلتقي سفيري أمريكا في ليبيا والقاهرة

التقى اليوم الإثنين، الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، بكل من ‏السفير الأمريكي في ليبيا والسفير الأمريكي في القاهرة وقد تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وكيفية دعم الفرقاء الليبيين ‏للخروج من الأزمة الراهنة والمضي قدما في الإسراع بالحل السياسي وتوحيد المؤسسات ‏وإعادة تصدير النفط وتوزيع عائداته بشكل عادل فضلا عن الجهود المصرية المستمرة تجاه حل الأزمة الليبية، والتي كان أخرها اجتماعات الغردقة التي تمت نهاية الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

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