تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "عيشوا نصر اكتوبر واكتبوا عنه وافرحوا يا مصريين علشان دا عيد قومي لمصر مش ٦ اكتوبر بس لاااااا شهر اكتوبر كله انتصارات ...الحرب لم تنته يوم ٦ أكتوبر بل بدأت ....فيه بطولات كتير لناس مجهولة لدى الكثير آن الأوان أن يعرف الجميع تفاصيل تلك العمليات ...رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" و" يوم 6 أكتوبر 1973م كان أشبه بيوم القيامة على إسرائيل وبيد الجيش المصري والسوري وسيظل ذلك اليوم يومًا أسوّد في حياة إسرائيل ما دامت على قيد الحياة
#اكتوبر_شهر_النصر ".
وقال آخرون "اليوم أول أكتوبر
وأضاف آخرون "غدا 6 أكتوبر :أهنئ الشعب المصري بانتصار 6 أكتوبر 1973 م" و" ٦ اكتوبر عيد سعيد علي الكل المصريين بمناسبة الانتصار علي يهود خيبر وبني النظير وكل شعب صهيون . أدخلوا مصر أمنين ."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. هاشتاج 6 أكتوبر يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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