أجنحة الغضب فيلم تسجيلي يرصد بطولات القوات الجوية

نفذت القوات الجوية المصرية خلال الفترة من 1967 وحتى 1973 ملحمة عسكرية كبيرة خلدها التاريخ خلال الحرب مع اسرائيل الفيلم التسجيلي اجنحة الغضب رصد مشاهد لنسور الجو المصري قبل حرب 1973 وشهادات حية كذلك من الطيارين المصريين الذين شاركوا في الحرب. سلاح الجو المصري أحد الأسلحة الإستراتيجية الفتاكة التي أسهمت بشكل كبير في حسم المعركة العسكرية التي دارت رحاها بين مصر وإسرائيل في عام 1973

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