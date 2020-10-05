جمارك مطار القاهرة تضبط أقراصا مخدرة مهربة مع راكبة فرنسية ..صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات وقانون الصيدلة وتعديلاته وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه محمود عبد الرؤوف مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر فى راكبة فرنسية من أصل مصري قادم من فرنسا، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد محمد بحيرى مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

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وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبد الله حمدى مأمورى الضبط تحت إشراف خالد شعبان مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبها فتبين وجود 131 شريطا بإجمالي 4665 قرصا مخدرا لأنواع مختلفة منها Tramadol وXanax وAlprazolam وLyrica وPregabaline مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.