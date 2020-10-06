نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: شاهد.. مؤمن زكريا يظهر بقميص منتخب مصر نشر مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ، عبر إنستجرم صور الإعلان عن قميص منتخب مصر بالتصميم الجديد. إنجي خطاب تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر .. شاهد هنأت الفنانة انجى خطاب الشعب المصرى والجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى نصر 6 اكتوبر ونشرت صورة علم مصر من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". شريف إكرامي يظهر في تدريبات بيراميدز .. شاهد



نشر الحساب الرسمى لـ نادي بيراميدز عدة صور لـ شريف اكرامى حارس مرمى الفريق وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".



بعد قليل.. فيديو جديد لمرتضى منصور للرد على قرار إيقافه



أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن بث فيديو جديد له يرد من خلاله على قرارات اللجنة الأولمبية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. فيديو جديد لـ مرتضى منصور ..مؤمن زكريا يظهر بقميص منتخب مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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