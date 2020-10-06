انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ2 جنيه فقط.. تخلصي فوراً من تجاعيد الوجه وحافظي على نضارة البشرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديدون عن حل لمشكلة تجاعيد الوجه التي تظهر في وجه الإنسان عند التقدم في العمر، وقد تظهر أيضاً لبعض الأشخاص مبكراً، ومع التقدم في العمر تتغير كمية وجودة الألياف في الجلد لبعض الأسباب من أهمها التعرض بشكل مباشر للشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية ا، حيث يخسر الإنسان 1% من الكولاجين في بشرته ولاسيما بعد سن الـ20.

القضاء على تجاعيد الوجه

ومن جانبها نصحت أخصائية التجميل والعناية بالبشرة الدكتورة ” وسام سوقية” بضرورة استخدام واقي شمسي مناسب للبشرة ومن مصدر معروف غير مجهول، مع ضرورة تناول الأغذية الغنية بالكولاجين مثل: ” الدجاج، بياض البيض،الأسماك ،الحمضيات، الثوم، التوت،الفاصوليا، الكاجو، الخضار الورقية الداكنة، الفليفلة الحلوة، الطماطم.

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كما ناشدت ” سوقية” الجميع بضرورة:-

الاهتمام بشرب الماء من أجل المحافظة على البشرة.

‏ تجنب التدخين.

تجنب السهر و التوتر و القلق.

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ويعتبر الفلفل الحلو مصدراً ممتازاً من أجل الحصول على بشرة جيدة وإزالة تجاعيد الوجه، لذا نصحت أخصائية التجميل بتناول كوب واحد ” 149 جرام” من الفلفل الأحمر المفروم والذي قد يتكلف جنيهان فقط، حيث أنه يحتوي على ما يعادل 156% من فيتامين أ، كما أوضحت أن تناول فيتامين سي يقلل من خطر الإصابة بالتجاعيد والجفاف مع تقدم العمر.