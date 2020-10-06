النائب العام يأمر بالإفراج عن الصحفية بسمة مصطفى

واتهمت المذكورة باستغلال حسابها الشخصى بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام.

وأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررة إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً، باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية، حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأى العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

وطالعت النيابة العامة، حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعى المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجارٍ استنئاف التحقيقات.