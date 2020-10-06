تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، مساجد جديدة فى الإسكندرية، من خلال مديريتها بالمحافظة، تزامنا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله.





ومن المساجد التى من المقرر افتتاحها، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسى بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية. ووفق بيان الأوقاف، يأتى افتتاح المساجد تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله، من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا فى سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعة .. الأوقاف تفتتح مساجد جديدة بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.