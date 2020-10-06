رئيس القطاع الدينى بالأوقاف : روح أكتوبر أظهرت الحكمة فى الريادة والقيادة

قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، إننا فى الذكرى السابعة والأربعين، لحرب أكتوبر المجيدة، نتذكر ما حققناه من نصر عظيم، والذى كان لبسالة الجندى المصرى دور كبير فيه، كما ينسب الفضل أيضًا لمن اختار التوقيت المناسب لاتخاذ قرار الحرب.





ووجه طايع فى كلمته بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة، التحية لشهداء هذه الملحمة الخالدة، وللقوات المسلحة الباسلة على ما قامت به من الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، كما أرسل التحية للقيادة السياسية مشددًا على ضرورة الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف أن روح أكتوبر أظهرت الحكمة فى الريادة والقيادة، واتخاذ القرار لدى الجيش المصرى، والإرادة القوية والعزيمة الفتية التى حققها الشعب بالتفافه واصطفافه خلف قواتنا المسلحة فى المواقف وفى أحلك الظروف التى كانت تمر بها البلاد، موضحًا أن مصرنا الغالية حققت النصر والسلام، ولا يمكن أبدًا أن يكون هناك سلام إلا إذا كانت هناك إرادة ونصر.

وشدد الشيخ جابر طايع على ضرورة مكافحة الإرهاب مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر المجيدة، داعيا كل مصرى وطنى شريف الوقوف خلف القوات المسلحة فى دحرها الإرهاب، مشيرًا إلى أن ما حققته جعلها القوة العاشرة بين جيوش العالم.

وفى ختام كلمته، أوضح أن روح أكتوبر التى حققت النصر منذ 47 عامًا هى التى جعلت مصر يشار إليها بالبنان، مثمنًا دور القوات المسلحة الباسلة فى الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه وأمانه فى هذه المرحلة.