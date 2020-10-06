وزير البترول يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى الكريم بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد عام 1973.





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