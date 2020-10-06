حدث ليلا.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من تدهور حالة ترامب.. إخلاء سبيل بسمة مصطفى.. إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التحية والإجلال لكل معلمات ومعلمي مصر؛ في اليوم العالمي للمعلمين، مؤكدا أنه حان الوقت لتقدير المعلم المصري.
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن متظاهرين سيطروا على مبنى محافظة بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.
وحرر متظاهرون، الرئيس السابق لقرغيزستان ألمازبيك أتامباييف، من سجنه في بيشكيك، حيث تم إلقاء القبض عليه العام الماضي بتهم الفساد.
اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة، أهمها ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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