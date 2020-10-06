لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن.. اتحاد الجالية المصرية بفرنسا يطالب المصريين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية

هنأ عبد الحميد تفريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري ، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.
وقال عبدالحميد تفريش إن تلك المناسبة تعتبر ملحمة تاريخية تجسد أروع المعاني للكرامة والعزة والتضحيات الغالية التي بذلها جنودنا المصريون البواسل من أجل تحرير أراضينا المصرية الغالية والتي تعد نقطة تحول مصيرية في حياة كل مصري وتاريخ مشرف يتوارثه الأجيال على مر العصور والتحية للشعب المصري العظيم الذي صمد في أحلك الظروف والايام ليظل إرثا من الشموخ والشرف عند الأجيال المصرية.
وأضاف:"تحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام الرئيس محمد أنور السادات وتحية لرجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين كتبوا بدمائهم الذكية، هذه الملحمة الخالدة".
وطالب أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن المقدس.
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