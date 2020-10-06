فيديو.. محافظ الغربية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بطنطا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وضع إكليلا من الزهور أمس الإثنين على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، اليوم الإثنين، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.

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